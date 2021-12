Si Xavi Simons met autant de vents sur le terrain qu’en zone mixte, nul doute qu’il ira loin. Muet devant les micros devant lesquels il met son portable à l’oreille, le gamin du PSG est bien plus expressif sur un terrain de foot. Titularisé pour la première fois dans le onze parisien dimanche soir en coupe de France face aux amateurs de Feignies (0-3), le milieu offensif de 18 ans a fait étalage de sa classe. Une prestation saluée partout sur les réseaux sociaux où le Hollandais aux dreads blondes a impressionné.

Ecarté du groupe pro à l’automne

« Xavi a fait une très bonne partie. Lui comme les autres jeunes s’entraînent bien. Ce type de compétition, c’est une bonne opportunité pour se montrer et gagner en expérience », a apprécié son entraîneur Mauricio Pochettino à l’issue de la rencontre. Un retour en grâce pour un joueur qui brille chez les U19 mais qui avait écarté du groupe pro en octobre dernier, la faute à une concurrence élevée à son poste dans l’effectif parisien.

Pas de quoi encourager le joueur à prolonger son contrat qui arrive à expiration en juin 2022. Cornaqué par un certain Mino Raiola, le Néerlandais n’en est pas à son coup d’essai. Grand espoir du foot, Simons avait débarqué à Paris en 2019 moyennant un million d’euros en salaire annuel après avoir refusé de prolonger son contrat au Barça où il venait de passer neuf ans. Un club catalan qui aimerait d’ailleurs le rapatrier l’été prochain.

Paris espère le faire rester

Une issue que souhaite éviter le PSG conscient que son joueur réclame plus de temps de jeu. Interrogé sur le sujet jeudi soir par des étudiants de la Sorbonne, Leonardo assure garder confiance. « Xavi Simons veut rester. C’est normal qu’il veuille un projet sportif, mais c’est difficile de lui donner, de lui dire demain ce sera comme ça, après-demain ça sera comme ça et dans un mois ça sera comme ça. C’est impossible », reconnaît le directeur sportif parisien. Avec sa prestation marquante contre Feignies, Simons a clairement marqué des points. Reste à voir si Paris peut lui promettre plus qu’un 32e de finale de coupe de France pour l’inciter à prolonger son aventure.