Les amateurs de Dinan-Léhon n’ont vraiment pas été loin de réaliser un exploit. Réduits à 10 pendant une heure, les joueurs ont résisté à Brest (0-0) et poussé les hommes de Michel Der Zakarian jusqu’à une interminable séance de tirs au but conclue par une qualification brestoise dimanche en 32e de finale de Coupe de France.

Au bout du suspense, Brest s’est imposé 13 tirs à 12, avec six joueurs de chaque équipe obligés de tirer deux fois. Au stade Fred Aubert de Saint-Brieuc, Brest a campé dans le camp adverse, sans parvenir à trouver la faille, même après l’expulsion de Samba Touré pour un pied haut sur le visage de Hianga’a Mbock (32e). Sur une pelouse en mauvais état, les Brestois ont manqué de justesse et d’efficacité, et se sont heurtés à un Pierre-Alexis Barbé en grande forme dans les cages.

Des experts aux tirs au but

En face, Dinan-Léhon, qui évolue en National 3 (5e division), a d’abord fait le dos rond, avant de hausser son jeu en seconde période, affichant plus d’allant et de maîtrise, pendant que Brest tentait toujours en vain de prendre Barbé et sa défense en faute. Lors des tirs au but, le gardien de Dinan-Léhon n’a arrêté qu’un seul tir, et a manqué le sien… exactement comme Gautier Larsonneur côté brestois.

Lors des tours précédents, Dinan-Léhon avait éliminé Caen (L2) puis Saint-Malo (National 2), à chaque fois grâce à un sans-faute aux tirs au but. « Ils nous ont vraiment embêtés… jusqu’au bout », a salué le défenseur brestois Jean-Kevin Duverne. Même si le résultat de ce dimanche signe la sortie du club de la compétition, les joueurs de Dinan-Léhon peuvent donc être fiers de leur parcours cette année.