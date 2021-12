On le voyait venir ! Le Bergerac Périgord Football Club (N2) a réussi l’exploit de se qualifiant pour les 16e de finale de la Coupe de France aux dépens de Metz (L1), éliminé à l’issue de la séance de tirs au but (0-0, 5 tab à 4) dimanche en Dordogne. Dans un match plutôt équilibré et sans véritable occasion de marquer, les amateurs du Périgord, leaders de leur groupe en championnat, ont parfaitement géré la séance fatidique, notamment leur gardien Pierre Laborde qui a sorti la tentative de Pape Sarr.

L'exploit de la journée est (pour l'instant) signé Bergerac ! Le pensionnaire de N2 élimine Metz aux tirs au but, et file en 16es de finale 👏 #BPFCFCM pic.twitter.com/CQH8iILlNM — Eurosport France (@Eurosport_FR) December 19, 2021

Jamais dans son histoire le club de Bergerac n’avait réussi à éliminer un club de Ligue 1. Metz, 18e de L1 avant la dernière journée de la phase aller mercredi à Lyon, continue de s’enfoncer dans la crise. Dans toutes les autres rencontres du début d’après-midi, la logique a été respectée avec les qualifications de l’OM, Monaco, Lens et Saint-Etienne.