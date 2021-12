A 31 ans, Thomas De Parmentier a déjà eu une belle carrière au niveau amateur. En 2019, ce milieu offensif a même disputé et perdu un 8e de finale de coupe de France avec le club nordiste de Croix. Pourtant, celui qui évolue depuis deux saisons sous les couleurs de l’Entente Feignies-Aulnoye (Nationale 3) n’a jamais vécu une telle effervescence.

Dimanche soir (21h10) au stade du Hainaut de Valenciennes (24.000 spectateurs), lui et tous ses coéquipiers vont défier les stars du PSG en 32e de finale de la coupe de France. Un événement pour le club mais aussi toute la région qui va pousser derrière le club amateur qui évolue au cinquième niveau national. Le joueur nous raconte de l’intérieur comment le groupe prépare le match d’une vie.

Comment gérez-vous ces derniers jours avant de défier le PSG ?

C’est vraiment fou ce qu’on est en train de vivre. Quand on est tombé sur le PSG au tirage au sort, on a senti que quelque chose allait se passer mais on ne mesurait pas toute cette ferveur. Mais ce n’est pas difficile à gérer car ça change un peu notre quotidien car tous les gens qu’on croise nous en parlent. La lumière est sur nous aujourd’hui. On essaie de savourer et de rester humble car on a la tête dans les nuages. Mais on donnera tout ce qu’on peut sur le terrain.

Comment se traduit cette effervescence ?

Je suis salarié du club depuis peu. Et que ce soit l’organisation du match, les ventes de place ou encore la gestion des médias : c’est la folie. On a pu mesurer combien les gens sont attirés par ce match. Même si on n’est pas naïfs car on sait que certains ne sont intéressés que par le PSG. Mais on espère qu’il y aura quand même une majorité de spectateurs qui sera derrière nous. On sait aussi qu’il y a beaucoup de déçus qui n’ont pas réussi à avoir des places.

Il y a eu des failles dans l’organisation mais on a fait du mieux qu’on pouvait en favorisant les gens du club qui sont au quotidien avec nous. On aurait pu amener toute la région au stade. La ferveur sera exceptionnelle et il va falloir qu’on arrive à profiter de ça sans déjouer. On sait que pour beaucoup, ce sera la première et dernière fois que ça nous arrivera. C’est vraiment énorme.

Parlez-vous déjà entre vous des échanges de maillot avec les joueurs du PSG ?

Personnellement, je pense plus au match qu’à l’échange de maillot. Mais c’est vrai qu’entre joueurs, on en parle et certains ont déjà dit qu’ils aimeraient récupérer le maillot de Mbappé. Moi, j’aimerais avoir celui de Marquinhos. Au-delà du grand joueur qu’il est, c’est l’homme et tout ce qu’il incarne qui me plaît. Mais on pense surtout à préparer le match et l’immense défi qui nous attend devant 24.000 spectateurs. C’est forcément un moment particulier.

Vous parlez de Mbappé mais vous n’évoquez pas Messi. Vous ne croyez pas à sa présence dimanche ?

Je n’en ai pas parlé car je préfère rester humble. Jouer potentiellement contre un mec qui est déjà sept fois Ballon d’or, ce serait un autre truc de dingue. Je me dis que Messi ne se déplacera pas pour jouer contre Feignies-Aulnoye même si on a tous envie qu’il soit sur le terrain. On sait que Mbappé a envie de tout jouer et on pense qu’il y a plus de chances qu’il soit là. On a plus de doutes pour Messi mais on espère. Ce serait la folie s’il jouait. Vous imaginez, avoir un tel joueur à côté de nous sur le terrain ? C’est fou.

Avez-vous une appréhension à blesser l’une des stars du PSG ?

Je pense que oui. Ce sont des joueurs qu’on supporte en Ligue des champions, ce sont des mecs qu’on regarde tous les week-ends et ce sont des idoles pour beaucoup d’entre nous. Forcément, on n’aura pas envie de les blesser car on les respecte beaucoup. Après, ça restera des faits de jeu. Il n’y aura aucune volonté de faire mal mais si ça doit arriver, malheureusement ça arrivera. C’est du foot et on sait tous que ce sont des choses qui peuvent arriver sur un terrain. Mais oui, ça me ferait chier de blesser un de ces joueurs-là.

Personne ne vous imagine éliminer le PSG. Pensez-vous vraiment avoir un coup à jouer ?

C’est difficile de répondre à ça. On est compétiteur et quand on joue au foot, c’est pour gagner. Mais on est tous conscients que c’est un défi quasi impossible. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il y aura 25.000 personnes derrière nous. On verra si on sera inhibés ou transcendés par l’événement. Au fond, je pense qu’on y croit tous. On est obligés d’y croire. On ne peut pas se dire qu’on va rentrer sur le terrain pour se prendre une fessée.

On est une bonne bande de potes et on sait qu’on va donner le maximum. Et même si on n’y arrive pas, je veux qu’on se regarde tous à la fin du match en se disant qu’on a tout donné et qu’on a fait bonne figure face à l’une des meilleures équipes d’Europe. A l’inverse, si on se qualifie, on rentre dans l’histoire et ça devient un truc de dingue. Quoi qu’il arrive, on fera tout pour leur poser des problèmes tout en étant réaliste au vu de l’écart entre les deux équipes.