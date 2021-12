A l’approche du mercato hivernal, le Paris Saint-Germain réfléchirait à dégraisser un effectif surdimensionné à et sous-utilisé à certains postes, selon nos confères de RMC et de l’Equipe. Quels sont donc les joueurs dont le départ pourrait être intéressant, sportivement et financièrement ? Quelques noms nous sont venus en tête afin d’aider les dirigeants parisiens à faire de la place dans les casiers du Camp des Loges.

Layvin Kurzawa : c’est mort

Arrivé au club en 2015, il est encore sous contrat à Paris jusqu’en juin 2024, avec un salaire de… 3 millions d’euros nets par an. Une clopinette, me direz-vous ? Il faut croire, puisque, signe d’une gestion bien pensée, il a été prolongé l’été dernier juste avant l’arrivée de Nuno Mendes. Il n’a joué que neuf minutes cette saison mais, selon RMC, l’ancien Monégasque refuse toute offre de départ de Paris, où il a ses habitudes, comme on dit. Des intérêts en Turquie et à Lyon ont été révélés l’été dernier, mais personne n’a envie de payer un salaire aussi démesuré à un défenseur qui n’a plus joué depuis deux ans.

Rafinha : Itou

Avec un match par mois et des performances passables, il fait partie des joueurs bien rangés au fond de l’armoire du bureau de Pochettino. La situation et le manque de temps de jeu ne semblent pas pour autant embarrasser le Brésilen. Lui aussi se sent bien à Paris, malgré l’hiver qui arrive. Un volontaire en fond de cale de la Liga pour aider Leonardo à vider les encombrants ?

Dagba : A voir

Le jeune latéral du PSG est apparu deux fois cette saison pour 97 minutes jouées, alors même qu’il avait été plutôt convaincant la saison passée sur des matchs de premier ordre (le Bayern en C1). Vu son potentiel et son jeune âge, un départ en prêt cet hiver peut être envisageable. Sauf si le départ d’Hakimi à la CAN peut lui permettre de rentrer dans la rotation. Mais si c’est pour retourner à la cave en février…

Sergio Rico : Qu’est-ce qu’il attend ?

Une petite apparition cette saison : le gardien espagnol ne s’est pas trop foulé jusqu’ici. Des confères évoquent quelques prises de renseignement au pays, mais c’est peut-être l’agent qui fait monter la sauce. Le problème de fond ? Comme ses copains, le gardien de 28 ans se sent bien à Paris, où il touche un salaire bien supérieur à son rendement. La visite de musées en famille doit suffire à son bonheur.

Mauro Icardi : ça dépend de Wanda

Après la folle histoire de sa crise de couple avec Wanda, l’attaquant argentin à tout délaissé afin de reconquérir sa femme, avec un certain succès. Si Wanda décidait de partir, Icardi serait prêt à la suivre où qu’elle aille pour ne pas la décevoir une deuxième fois. Et comme il est cantonné à un rôle de joker pour mettre son coup de tête mensuel dans les dix dernières minutes, l’Italien pourrait se laisser tenter. Un club de Serie A a-t-il les sous pour le rapatrier cet hiver ? Non, probablement, mais la Juve a vraiment besoin d’un buteur…

Et Mbappé, alors ?

Ce serait pas le moment de prendre un petit chéquos à Florentino ? On plaisante.