Avant de recevoir le PSG pour le choc du championnat ce mardi soir, le HBC Nantes a mis les petits plats dans les grands. Du nombre de spectateurs aux bénévoles, en passant par les projecteurs et les tonnes de matériel déplacées… Découvrez comment le HBC Nantes a configuré le Hall XXL du Parc des expositions en salle de handball.

Une affluence record

En une soirée, le HBC Nantes double pratiquement sa capacité d’accueil de la H Arena, sa salle habituelle. Et passe ainsi de 5.902 à près de 10.000 spectateurs. Avec ces trois matchs en une semaine face au Benfica, Chambéry et le PSG, le club aura réuni près de 30.000 spectateurs au Hall XXL ! Une première pour le club, et un record dans le monde du handball français. Autre exemple : la H Arena permet d’accueillir environ 1.000 spectateurs en espace VIP. Au Hall XXL, plusieurs espaces leur sont dédiés, permettant de recevoir 2.000 personnes. Cet évènement permet aussi au « H » de compenser avec la saison passée, troublée par la crise sanitaire. Avec une billetterie à l’arrêt, le club n’avait pu rassembler que 17.200 personnes sur l’ensemble de la saison 2020-2021, après avoir enchaîné 18 matchs consécutifs à guichets fermés. « Nous avions la volonté de relancer le H avec une organisation de grande ampleur », explique Lionel Pouget, directeur du HBC Nantes. C’est chose faite, avec une superbe soirée de clôture attendue ce mardi soir.

Salariés et bénévoles sur le pont

Pour enchaîner trois matchs à domicile en l’espace d’une semaine, le H peut compter sur ses prestataires, ses salariés, mais aussi, une armée de bénévoles. En saison régulière, le club peut compter sur l’aide de 70 à 120 bénévoles, à la H Arena. « Pour le match contre Paris, on va monter jusqu’à 200 bénévoles. 230 salariés vont également travailler pour cette soirée, que ce soit des prestataires ou des salariés du club ». Quant aux bénévoles, Lionel Pouget se félicite de pouvoir compter sur leur aide précieuse : « Il y a une très bonne ambiance au sein du réseau des bénévoles. Ceux qui s’investissent dans le club restent en général. » Une fidélité qui permet au HBC Nantes d’être aujourd’hui rodé, à l’occasion de sa sixième saga XXL au Parc des expos.

Lionel Pouget, directeur du HBC Nantes. - P-A. Aubry/20 Minutes

Un déménagement de grande ampleur…

« On déplace un maximum de notre mobilier de la H Arena au Hall XXL. ». Exemple : le sol du terrain. Il est transporté de la salle habituelle du HBC Nantes, vers la salle du Parc des expos. « Ce sol est enroulé et transporté par semi-remorque. Il est ensuite laissé pendant 24 heures pour qu’il ne gondole pas ». Il reprendra ensuite sa place au terme de l’ultime match au Hall XXL face au PSG Handball. Pour les gradins, deux semaines de montage sont nécessaires. « Il faut compter trois semaines de montage au préalable, pour obtenir toute la salle en configuration handball », précise Lionel Pouget. Un aménagement qui demande 40 semi-remorques de matériel, mobilisant jusqu’à 35 techniciens en simultané ! Des tribunes au terrain, en passant par les espaces VIP ou les vestiaires… Tout y passe pour transformer le Hall XXL de 12.431 m² en véritable temple du handball.

…Pour une ambiance de feu

Lorsqu’il pose ses valises au Hall XXL, le HBC Nantes amène aussi avec lui le matériel pour créer une ambiance aux couleurs des Violets. « Sur la structure son et lumière, il faut compter 20 tonnes de matériel suspendu, 170 projecteurs… », précise le directeur du club nantais. Des chiffres à donner le tournis. 450 mètres de cloisons sont également montés pour organiser les salons ou les espaces presse par exemple. « Lors de nos tournées européennes, on a eu l’occasion de voir pas mal de salles. C’est quelque chose qu’on a scruté dans les autres clubs, pour voir ce qui marchait. Notamment dans les clubs allemands. Il y a des clubs en Europe qui ont compris que le handball était un spectacle, avant d’être un sport de gymnase. » La recette fonctionne puisque le public est toujours au rendez-vous de ces matchs. Une philosophie sur laquelle s’appuie le HBC Nantes depuis plusieurs années, notamment au travers de cette saga XXL qui fait la notoriété du handball nantais. « On met les petits plats dans les grands pour récompenser ce public incroyable ! »