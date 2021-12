Après le tirage au sort « intervillesque » des 8es de finale de la Ligue des champions, et alors que le Real Madrid est passé de Benfica au PSG en tant qu’adversaire en février et mars prochain, on imaginait une réaction pour le moins velue signée Florentino Perez, le big boss de la Casa Blanca. Mais il n’en sera rien si l’on en croit les dernières informations du quotidien madrilène As.

En effet, alors que le Real avait un temps laissé plané le doute quant à une possible réclamation auprès du Tribunal arbitral du sport, le club aurait finalement décidé de ne pas aller plus loin et d’accepter son sort. Il s’est tout de même fendu de deux courriers salés envoyés lundi à l’UEFA pour lui dire tout le mal qu’il pensait de son tirage au sort folklorique.

La vengeance est un plat qui se mange froid

Mais si le président du Real a renoncé à mettre le feu au football européen, ce couac XXL de l’instance européenne pourrait lui servir dans le futur pour remettre le projet de Super Ligue sur la table, lui qui avait été renvoyé dans les cordes en avril dernier après avoir tenté de faire sécession avec onze autres tops clubs européens. Connaissant l’animal politique qu’est Florentino Perez, on lui fait confiance pour ne pas oublier de sitôt la mauvaise blague de l’UEFA et la lui ressortir sous le nez au moment qu’il jugera opportun.