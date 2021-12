A croire que c’était écrit. Malgré un tirage au sort à refaire après un incroyable scénario, le Losc est tombé sur Chelsea à chaque fois. Une montagne pour le club nordiste, qui avait pourtant pris la peine de terminer premier de son groupe. Tout ça pour prendre le champion d’Europe en titre, actuel 3e de Premier League et avec un effectif quasiment sans failles (Lukaku, Kanté, Jorginho, Thiago Silva, Azpilicueta, Mount, Mendy…).

Du très très lourd qui donne forcément peu d’espoirs sur le papier aux champions de France en titre. Même si Lille n’a absolument rien à perdre, comme le reconnaît Sylvain Armand, coordinateur sportif du Losc, heureux de cette belle affiche.

Sur le papier, on ne pouvait pas faire pire que Chelsea, non ?

On ne pouvait pas faire pire. On a tout fait pour être premier et essayer d’avoir un tirage un peu plus clément. Mais bon, c’est une belle affiche pour les joueurs, le club, les supporteurs et la ville. On sait que ça va être compliqué face au tenant du titre. Ça va être une grosse affiche pour nous, mais le football est fait d’exploits. On fera le maximum pour essayer de revivre un moment historique.

Auriez-vous préféré un adversaire plus abordable ?

En 8e de finale, on savait que tous les matchs allaient être difficiles, mais prendre Chelsea, c’est le Graal. C’est une affiche très prestigieuse. Personnellement, je ne suis pas mécontent de les prendre, en étant honnête.

N’est ce pas un mal pour un bien d’aborder ce match sans pression ?

On sait très bien qu’on est loin d’être les favoris. Tout le monde nous voit déjà éliminés avant le premier match. Ça va nous enlever une certaine pression, et faire que les joueurs vont se lâcher comme ils l’ont fait lors de nos trois derniers matchs en Ligue des champions. On n’aura rien à perdre. C’est le genre de match fait pour créer l’exploit.

Pensez-vous que c’est jouable ?

Oui, je pense que c’est jouable On a des joueurs d’expérience comme Renato (Sanches), Burak (Yilmaz), José (Fonte). C’est un bon match à jouer. Je crois à l’exploit et j’espère que tout le peuple lillois y croit, sinon, ça ne sert à rien de jouer ces deux matchs. Quand on est compétiteur, on demande à jouer ce genre de match. Les joueurs vont donc se mettre au diapason, et j’espère que le stade sera plein pour cette belle affiche.