La conférence de presse d’avant-match avec Pep Guardiola n’a pas eu lieu ce vendredi. Le manager de Manchester City a dû l’annuler après avoir reçu un résultat non concluant à un test Covid. Il est désormais dans l’attente d’un résultat d'un test PCR de suivi avant de savoir s'il sera en mesure de diriger les Cityzens pour le déplacement de dimanche à Newcastle, en Premier League.

Le technicien espagnol de 50 ans s'était rendu à Barcelone mercredi pour l'annonce de la retraite de Sergio Agüero. Guardiola, dont la mère est décédée du Covid-19 l'année dernière, s'est montré par le passé très impliqué dans la prévention de la maladie et a exhorté ses joueurs à se faire vacciner contre le coronavirus. « Je suis inquiet, non pas parce que le championnat va en subir les conséquences, mais parce que dans la société, le virus est là et les gens souffrent », avait-il notamment déclaré en début de semaine.

Ce rendez-vous du leader du championnat d'Angleterre chez l’avant-dernier est l'une des cinq rencontres qui doivent encore avoir lieu ce week-end, neuf autres rencontres (dont six ce week-end) ayant déjà été reportées en raison de contaminations de joueurs au Covid-19, et la liste des clubs touchés s'allonge de jour en jour.