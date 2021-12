Sur le terrain comme en dehors, le FC Barcelone ressemble depuis des mois à une vallée de larmes. Après celles lâchées par Lionel Messi le 8 août, au moment de rejoindre le PSG, il y a eu celles retenues par Sergio « Kun » Agüero, ce mercredi midi au Camp Nou. Le Barça avait choisi ce cadre pour permettre à son éphémère attaquant argentin de 33 ans, arrivé cet été de Manchester City, d’annoncer sa retraite forcée, à cause d’une arythmie cardiaque.

« J’ai décidé d’arrêter de jouer au foot, a lancé pour commencer Agüero, les yeux rougis par l’émotion. C’est un moment très dur. J’ai pris cette décision pour ma santé. » L’ancien attaquant d’Independiente et de l’Atlético Madrid s’est exprimé depuis la pelouse où il a disputé le dernier match de sa carrière le 30 octobre contre Alavés. Victime d’un malaise, il était sorti du terrain en marchant dès la 40e minute, après s’être allongé sur le terrain et avoir posé sa main sur sa poitrine et son cou.

« J’ai été entre de bonnes mains au niveau médical, a assuré l’avant-centre aux 41 buts en 101 sélections avec l’Albiceleste, assis au côté du président du Barça Joan Laporta. . La meilleure chose était d’arrêter de jouer. J’ai pris cette décision il y a 10 jours. » Pour l’écouter, outre des journalistes et des proches, ses désormais anciens coéquipiers blaugrana étaient présents au côté de l'entraîneur Xavi, ainsi que Pep Guardiola et Txiki Beguiristain, anciennes figures du Barça désormais coach et directeur sportif de City.

Rien ne s’est passé comme prévu à Barcelone

Le meilleur buteur de l’histoire des Citizens (260 réalisations) avait quitté l’Angleterre pour rejoindre son grand ami Messi en Catalogne. Entre le départ de ce dernier, une blessure au mollet puis ce problème cardiaque, rien ne se sera passé comme prévu pour le champion olympique 2008 et vainqueur de la dernière Copa América (avec la Pulga, chaque fois), qui n’aura fait que quatre apparitions sous le maillot barcelonais, et marqué un seul but.

« Je suis très fier de ma carrière, a poursuivi Agüero, longuement applaudi par l’assistance. J’arrête en gardant la tête haute. » L’attaquant désormais retraité a retrouvé le sourire vers la fin de sa conférence de presse de trois quarts d’heure, lâchant même quelques plaisanteries. Et maintenant ? « Je vais rester en lien avec le football bien sûr, et profiter un peu plus de la vie. » Lionel Messi s’est fendu d'un message touchant sur Instagram pour saluer le « Kun ».