Le FC Barcelone a-t-il un petit problème avec ses Argentins ? Lionel Messi à peine parti, voilà son pote Agüero hors circuit jusqu’à la mi-novembre. Pas de choc traumatique lié au départ de la Pulga pour le Kun, juste une blessure au mollet droit, mais suffisamment profonde pour l’écarter des terrains jusqu’à l’automne.

« Les examens réalisés par […] Kun Agüero​ ont confirmé la blessure tendineuse au mollet interne de la jambe droite. Son temps d’indisponibilité sera d’environ dix semaines », a indiqué le Barça. Le club avait annoncé la blessure de sa nouvelle recrue dimanche, sans détailler sa gravité ni la durée d’absence du joueur.

3-0 contre la Juve en amical

Agüero s’est blessé à l’entraînement, et n’était pas présent lors de la conférence de presse d’adieux de son grand ami et compatriote Lionel Messi, avec qui il a remporté la Copa America en juillet. Il n’a pas non plus participé à la victoire des Catalans 3-0 face à la Juventus Turin dimanche soir, dans le cadre du trophée Joan Gamper.

Une victoire très Ligue 1 puisque Depay et Braithwaite ont marqué les deux premiers buts de la rencontre. Pas un hasard si Messi va rejoindre la Ligue des Talents.