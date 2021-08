Lionel Messi transcende-t-il la rivalité PSG-OM aux yeux de Jorge Sampaoli​ ? L’Argentin, qui a eu son illustre compatriote sous ses ordres en équipe nationale en 2017-2018, à une époque où Benjamin Pavard nettoyait les toiles d’araignées, a réagi à la très probable arrivée du sextuple Ballon d’or au Paris Saint-Germain. Et a priori, ça ne le dérange pas trop.

« Même s’il s’apprête à aller dans un autre club que l’OM, ce serait super pour la L1, ce serait le meilleur joueur du monde dans notre Championnat, cela ferait beaucoup de bien à la L1, vraiment, a déclaré Sampaoli en conférence de presse post Montpellier-OM. Tous les regards du monde entier seraient rivés sur le Championnat. Si Leo vient, on lui souhaite d’être heureux, de profiter de ce championnat différent. » Un peu plus et il utilisait le terme « farmers league​ ».

Le coach marseillais voit par ailleurs l’arrivée de Messi comme « une motivation en plus ». On le comprend. Nous aussi, on s’ennuyait un peu avec seulement Mbappé et Neymar. Il manquait un truc pour relever tout ça.