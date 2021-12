La fronde numérique est partie d’une simple photo. Postée par le speaker du Stade Rennais une heure avant le coup d’envoi de la rencontre face à Nice, elle montrait un frêle stand servant une galette saucisse pas vraiment digne de ce nom. Installé dans l’enceinte du stade, à l’entrée d’un espace où passent certains VIP et la presse, le petit stand échappait à l’interdiction imposée par le préfet Emmanuel Berthier, qui avait proscrit l’installation de vendeurs ambulants autour du Roazhon Park pour tenter de freiner l’épidémie galopante de Covid-19. Il n’en fallait pas plus pour réveiller une lutte des classes. « Les pauvres ne méritent pas de manger au stade, ni de boire de l’eau… Par contre les VIP rincés au champagne et petit fours pendant 5 heures, ça ne dérange personne », s’emporte Antoine, supporter rouge et noir, sur Twitter.

Son coup de gueule a été très commenté sur le réseau social et réveille un sentiment « d’injustice » entre les supporters « classiques » et ceux invités en salons VIP. Qu’en était-il vraiment lors de cette rencontre ? « La forte densité et la durée prolongée des regroupements accroissent naturellement le risque de contamination, de même que la consommation de boissons et aliments qui conduisent à ôter le masque », explique le préfet Emmanuel Berthier pour justifier l’interdiction des stands ambulants. Une décision qui a été maintenue ce samedi pour la réception de Lorient en Coupe de France (21 heures).

Par contre les VIPs rincés au champagne et petit fours pendant 5H, ça ne dérange personne. https://t.co/EiJsWPY7pC — Antoine Airlines 🛩 (@AntoineLgx) December 12, 2021

Mais que s’est-il passé dans les fameux salons VIP ? « Le Stade Rennais​ ayant l’esprit d’équipe, il a décidé la fermeture des buvettes dans le stade et de neuf de ses dix espaces VIP. Le seul salon ouvert n’est accessible qu’avant et après match, lorsque la concentration du public est moindre », assure la préfecture. Contacté, le club confirme la fermeture de la plupart de ses espaces privés. Face à Nice, seul le grand salon où se trouvent les loges de plusieurs entreprises est resté ouvert (sauf à la mi-temps) « avec un protocole et des normes d’hygiène strictes », précise le club. Sous-entendu plus strict que celui pratiqué par les vendeurs ambulants à l’extérieur.

Une règle générale ? « C’est un confinement généralisé »

Ce que les supporters de foot ont aussi du mal à avaler, c’est que les stands ambulants proposant nourriture et boissons restent autorisés à la fête foraine et au marché de Noël, où le brassage de population est également très important. « L’affluence n’est pas du même ordre. Dire qu’il faut une règle générale, c’est demander un confinement généralisé. Nous faisons tout pour l’éviter. Mais c’est à chacun de faire preuve d’un esprit de responsabilité​ », conclut le préfet. De nouvelles décisions pourraient être prises dans la soirée, à l’issue du conseil de défense sanitaire prévu ce vendredi après-midi.