Après l'annulation pure et simple du match de Coupe d’Europe du MHR face au Leinster (et la victoire sur tapis vert des Français) après les nouvelles contaminations au Covid-19 au sein du club irlandais, l’EPCR vient d’annoncer le report intégral des matchs entre clubs français et britanniques prévus samedi et dimanche dans les deux Coupes d’Europe.

« Il s’agit d’une conséquence des nouvelles restrictions de déplacement entre le Royaume-Uni et la France qui ont été mises en place par le gouvernement français », a indiqué l’instance dans son communiqué, vendredi. Le Conseil d’administration a reçu des briefings des trois ligues professionnelles contenant des informations de la part des gouvernements respectifs. Cependant, il n’y avait pas suffisamment de garanties que ces matchs ne présenteraient pas de risque.

Reprogrammation à une date ultérieure

Cela concerne cinq matchs de la deuxième journée de la Coupe d'Europe (Bath – Stade Rochelais, Sale Sharks – ASM Clermont, Scarlets – UBB, Stade Toulousain – Wasps et Stade Français Paris – Bristol) et deux rencontres du Challenge européen (Worcester Warriors – BO et London Irish – Brive), a précisé l’EPCR qui a dit son intention de les « reprogrammer (…) à une date ultérieure ».