Un plat du pied sur un centre de Marcus Rashford pour le but du 2-1, et un penalty pour celui du 3-2, score final. Cristiano Ronaldo (36 ans) a inscrit jeudi soir ses 800e et 801e réalisations en carrière – clubs et sélection – lors du succès de Manchester United face à Arsenal, en Premier League.

Un autre Portugais, Bruno Fernandes avait égalisé à 1-1 après l’ouverture du score gag du Gunner Emile Smith-Rowe, alors que le gardien mancunien David De Gea était au sol depuis que son coéquipier Fred lui avait marché sur le talon lors d’un corner.

Présent dans les tribunes d’Old Trafford, l’entraîneur allemand Ralf Rangnick va désormais prendre en mains le 7e de Premier League. L’intérimaire Michael Carrick restera invaincu sur le banc des Red Devils, avec deux victoires importantes à Villarreal, en Ligue des Champions, et contre Arsenal ainsi qu’un nul à Chelsea au compteur. Après 15 ans au club, l’ancien joueur et membre du staff technique a annoncé à l’issue de la rencontre qu’il changeait d’air.