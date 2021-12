Les images de son accident cardiaque en plein match de l’Euro contre la Finlande, le 12 juin à Copenhague, puis l’exemplaire réaction des secours et de ses coéquipiers ont fait le tour du monde. Près de six mois plus tard, le Danois Christian Eriksen a repris l’entraînement dans son pays, à Odense, sur les installations de son club formateur.

Le milieu offensif de 29 ans, sous contrat avec l’Inter Milan jusqu’en juin 2024, a suivi une séance mercredi matin avec un coach, selon le quotidien danois B.T.. D’après cette source, Eriksen se concentre principalement sur des exercices physiques, mais s’entraîne également avec un ballon.

L’UEFA remet un prix aux personnes qui ont secouru Christian Eriksen https://t.co/6scLXj19z9 — 20 Minutes (@20Minutes) August 24, 2021

Retour à l’Ajax ?

Le joueur était retourné en Italie en août, quelques semaines après s'être fait implanter un défibrillateur, dispositif pour prévenir le risque de mort subite. Mais le revoir sur une pelouse de Serie A reste pour le moment improbable, dans la mesure où le port d’un pacemaker est, en Italie, une contre-indication à la pratique du football professionnel. L’Inter avait indiqué cet été que son joueur allait « suivre le programme de rééducation préparé par des spécialistes à Copenhague », mais sans se prononcer davantage sur ses chances de rejouer dans le championnat italien.

Le plus vraisemblable, à ce stade, est de voir Eriksen, s’il souhaite poursuivre sa carrière, partir à l’étranger, dans un championnat autorisant le port d’un défibrillateur. Le Corriere dello Sport a évoqué un éventuel retour à l’Ajax Amsterdam, où Eriksen a débuté en professionnel et évolué de 2010 à 2013. L’Ajax compte un joueur également porteur d’un appareil cardiaque, l’international néerlandais Daley Blind.