Des nouvelles de Christian Eriksen. La fédération de football danoise a annoncé ce jeudi matin que le milieu de terrain allait devoir se faire implanter un pacemaker à la suite de son malaise cardiaque.​ Christian Eriksen s’est effondré en plein match de l'Euro 2021 samedi dernier contre la Finlande. « Après plusieurs examens du cœur passés par Christian Eriksen, il a été décidé qu’il devrait avoir un ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator). Cet équipement est nécessaire après une attaque cardiaque causée par des perturbations cardiaques », explique la fédération danoise dans un tweet.

Christian Eriksen a accepté cette solution, qui a par ailleurs été confirmée par plusieurs spécialistes nationaux et internationaux. « Nous demandons à tout le monde de laisser Christian et sa famille en paix et de respecter sa vie privée dans les prochaines semaines », demande la fédération. Les Danois retrouvent la compétition ce jeudi contre la Belgique à 18 heures.