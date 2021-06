Le milieu de terrain du Danemark Christian Eriksen lors du match contre la Finlande samedi à Copenhague, avant de s'écrouler, victime d'un malaise. — Stuart Franklin / AP / Sipa

Au lendemain du malaise cardiaque de Christian Eriksen, le traumatisme reste vif au sein de la délégation du Danemark. Une conférence de presse prévue ce dimanche matin a été annulée et l’entraînement reporté sine die, a rapporté la chaîne de télévision TV2. La fédération danoise (DBU) a donné des nouvelles du milieu de terrain de l’Inter Milan, qui s’est écroulé ce samedi en fin de première période lors du match face à la Finlande, à Copenhague.

« Ce matin [dimanche], nous avons parlé avec Christian Eriksen qui a salué ses coéquipiers. Sa condition est stable et il est toujours hospitalisé pour des examens complémentaires », a indiqué la DBU dans un tweet. « L’équipe et l’encadrement de la sélection nationale ont reçu une assistance de crise et vont continuer d’être là l’un pour l’autre après l’incident d’hier. »

« Une soirée triste à tous points de vue »

« On a réussi à faire "revenir" Christian », a affirmé le docteur de la sélection danoise Martin Boesen. La rencontre a fini par reprendre, et le Danemark s’est incliné (0-1). « C'était une soirée triste à tous points de vue, les malheurs de Christian Eriksen éclipsant évidemment tout le reste », a écrit la DBU dans un communiqué.