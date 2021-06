Danemark - Finlande Euro 2021 EN DIRECT: Le match arrêté... Eriksen s'est effondré sur la pelouse, immense inquiétude pour le Danois

Avec cette chaleur, ce match donnerait presque un peu de fraîcheur. A 18 h, le Danemark accueille à Copenhague son voisin finlandais dans un duel de pays nordiques. C’est un événement incroyable pour les Hiboux (nom des joueurs finlandais). Et pour cause : c’est la première fois que la Finlande se qualifie pour une compétition internationale. Là-bas, c’est plutôt le hockey-sur-glace le sport roi. Sur les 5,6 millions d’habitants, il y a tout de même 136.000 licenciés de foot. On apprend dans L’Equipe ce matin que près de 100.000 Finlandais ont tenté d’obtenir des places pour cet Euro 2021. C’est complètement fou et c’est dire l’engouement pour cette compétition là-bas. Rien que pour ça, il faut à tout prix suivre cette rencontre… A toute.

>> Rendez-vous à 17 h 15 (juste après Pays-de-Galles – Suisse)