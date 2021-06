Euro 2021 EN DIRECT : Mancini ne voit pas encore l'Italie favorite, déjà une polémique avec la VAR...Suivez la deuxième journée avec nous

10h15: Mbappé va nous rendre chèvre tout l'été

Alors c'est une peu salaud de ne parler que de ça, parce que l'ITW accordée à Mbappé à France Foot sur le thème de la vitesse est follement intéressante, mais on est obligés de retenir les extraits où il parle de son avenir. Bilan ? On va encore en parler tout l'été.

« Mon avenir ? Je dois prendre la bonne décision, qui est difficile, et me donner toutes les chances de bien décider. Je suis dans un endroit où je me plais, me sens bien. Mais est-ce le meilleur endroit pour moi ? Je n’ai pas encore la réponse. Je ne suis pas fou : je sais bien qu’un projet avec ou sans moi ce n’est pas tout à fait la même chose pour le club. Mais le PSG comprend ma demande. Sans doute aussi parce qu’il sait que je ne ferai pas de coups en douce ni en traitre ».