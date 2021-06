Mise à jour : Selon la fédération danoise, le joueur a été transféré à l'hôpital est réveillé et se trouve dans un état stable

L’effroi… On jouait la 43e minute de ce Danemark-Finlande samedi après-midi quand Christian Eriksen, la star de l’équipe danoise et de l’Inter s’est effondré sur la pelouse, près de la ligne de touche, sur le côté gauche du terrain. Les acteurs de cette rencontre ont immédiatement compris que quelque chose de grave était en train de se dérouler sous leurs yeux. Le soigneur et le médecin ont été appelés d’urgence pour venir secourir l’ancien milieu de terrain de sur le terrain au chevet de Christian Eriksen et lui prodiguer un massage cardiaque.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.