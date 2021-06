Euro 2021 EN DIRECT : Le capitaine danois Simon Kjaer salué en héros, tensions entre Russie et Ukraine… Suivez cette troisième journée avec nous

10h37: Parce qu'il n'y a pas que le foot dans la vie

Je me permets une digression rugby, tout d'abord parce que j'adore ça et qu'après tout, c'est moi qui gère ce live, mais aussi car l'histoire est assez folle. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Biarritz a gagné hier le droit de monter en Top 14 et de renvoyer son voisin bayonnais en Pro D2 grâce à un match à la dramaturgie inversement proportionnelle à la minceur du score. Tout s'est joué aux tirs au but dans ce derby basque qui va se poursuivre dans les coulisses, tant l'organisation de cette rencontre n'était pas très Covid, comme on disait en 2020. A découvrir en cliquant ici.