Plutôt rare dans les médias depuis qu’il occupe le poste envié de présentateur du CFC, Hervé Mathoux a changé de stratégie médiatique dernièrement, n’hésitant pas à mouiller la chemise pour défendre sa boîte et son nom, alors que Pierre Ménès l’a asticoté récemment après son départ de Canal +.

« Il en a perdu sa lucidité »

Après un long laïus très corporate dans l'Equipe sur la façon dont il juge la guerre d’usure entre sa chaîne et la LFP sur les droits du foot français, Mathoux a aussi répondu son ancien acolyte, qui l’avait en gros accusé de l’avoir lâché en rase campagne après les révélations en cascade entraînées par la diffusion du documentaire de Marie Portolano.

« Pierre reste clivant dans son absence : certains s’en réjouissent, d’autres s’en plaignent. On avait déjà vécu quasiment une saison sans lui quand il avait été malade, on a terminé la saison dernière sans lui, on s’y est habitués, commente-t-il, avant de se faire plus piquant. « Je n’ai même pas envie de lui en vouloir. Il a été déboussolé par tout ce qui lui est arrivé et il en a perdu sa lucidité. Il sait que j’étais avec lui lorsqu’il était malade mais il sait aussi que sa manière de se comporter avec les gens, et pas seulement les femmes, n’était pas en adéquation avec ma manière de faire. J’espère juste qu’il finira par prendre le chemin de la remise en cause que l’époque nous dicte d’avoir ». Ça n’en prend pas le chemin.