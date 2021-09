Le numéro 1 mondial Novak Djokovic, vainqueur 4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2 de l’Allemand Alexander Zverev (4e), vendredi à New York, affrontera le Russe Daniil Medvedev (2e) en finale de l’ US Open. Le Serbe âgé de 34 ans tentera de réussir dimanche un Grand Chelem sur l’année historique, qui porterait de surcroît à 21 le record de titres majeurs remportés par un joueur, dépassant ainsi Roger Federer et Rafael Nadal.

Novak Djokovic pourrait ainsi rejoindre dimanche en remportant l'US Open, le cercle très fermé des joueurs, cinq à ce jour, ayant réussi le Grand Chelem de tennis en simple, soit remporter les quatre principaux tournois (Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et US Open) la même année. Le Serbe ne serait que le deuxième à le réussir chez les messieurs dans l'ère Open, soit l'ère moderne qui regroupe amateurs et professionnels depuis 1968, après Rod Laver en 1969.

Mais chez les femmes Margaret Court l'avait réussi en 1970 et Steffi Graf en 1988. L'Allemande avait en outre gagné cette année-là la médaille d'or olympique à Séoul, décrochant même ainsi le Golden Slam, un exploit encore jamais réalisé jusque-là ni répété depuis. Par ailleurs, seule Graf a réussi le Grand Chelem sur trois types de surfaces différents (dur, terre battue et gazon) puisque jusqu'en 1974 inclus, l'Open d'Australie, Wimbledon et l'US Open se jouaient sur gazon, seul Roland-Garros se jouant sur terre battue.