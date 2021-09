Chose promise, chose due. Evan Fournier, après avoir bondi en entendant Jean-Michel Blanquer lier les médailles des équipes de France de sports co aux JO de Tokyo à la place accordée au sport dans nos écoles, avait proposé au ministre de l’Education nationale de se rencontrer pour évoquer le sujet. Ce que ce dernier avait accepté. Et bien les deux hommes se sont parlé ce dimanche, comme l’indique le basketteur international sur Twitter.

« Un échange sur la place du sport à l’école, son avenir et l’accompagnement des sportifs. C’était constructif et intéressant ! », a écrit le récent médaillé d’argent avec les Bleus. De son côté, le ministre s’est dit « heureux » de cette rencontre « pour aller de l’avant, poursuivre le mouvement engagé et y ajouter des idées nouvelles ».

J'ai été reçu ce matin par @jmblanquer au Ministère de l'Education Nationale. Un échange sur la place du sport à l'école, son avenir & l'accompagnement des sportifs.

C'était constructif et intéressant!

Nous avons prévu de poursuivre la réflexion dans les mois à venir. Wait & see pic.twitter.com/00QNZQuPsn — Evan Fournier (@EvanFourmizz) September 5, 2021

A la suite de son tweet initial, juste après les Jeux, Evan Fournier avait développé sa pensée dans une tribune publiée le 16 août par le Huff Post. Il y jugeait « dérisoire » la place du sport à l’école, et avait appelé à « réformer le système français ». « Ce ne sont pas les deux minuscules heures d’EPS par semaine de mon emploi du temps de collégien qui m’ont insufflé l’envie de jouer au basket », avait expliqué le nouveau joueur des Knicks de New York.

Quelques semaines plus tard, il a donc pu exprimer son point de vue directement. Après avoir été entendu, il verra dans les prochains mois s’il a été entendu. « Nous avons prévu de poursuivre la réflexion. Wait & see », a-t-il conclu. Pour l’instant.