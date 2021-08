Le corps au Japon, les pensées aux Etats-Unis. A quelques heures de son quart de finale des JO face à l’Italie, Evan Fournier a été l’un des gros noms concernés par la free agency en NBA. Agent libre, donc, Fournier va signer un contrat de quatre ans aux New York Knicks. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, l’arrière, passé cet hiver d’Orlando où il a évolué six ans et demi, à Boston, va signer un contrat de 78 millions de dollars sur quatre saisons.

Sous les ordres de l’entraîneur Tom Thibodeau, Evan Fournier devrait être un titulaire aux côtés de l’homme fort Julius Randle (24,1 pts, 10,2 rebonds, 6 passes) et du vétéran All-Star Derrick Rose qui a prolongé son contrat. En revanche, il ne jouera pas avec son coéquipier en Bleu, le meneur Frank Ntilikina, laissé libre après quatre saisons durant lesquelles il ne s’est jamais imposé.

Batum prolonge aux Clippers

Du côté de Nicolas Batum, renaissant la saison passée chez les Clippers avec lesquels il a atteint la finale de conférence Ouest, battu par Phoenix en étant privé de la star Kawhi Leonard blessé, l’aventure va se prolonger de deux saisons à L.A., selon le site très renseigné The Athletic.

Agé de 32 ans, l’ailier et capitaine des Bleus français était arrivé dans la franchise californienne la saison dernière, après sept saisons à Portland et cinq à Charlotte. Au sein des Clipps, Batum a trouvé sa place, celle d’un « glue guy » (joueur à tout faire) extrêmement utile, et relancé sa carrière, en tournant à de 8,1 points et 4,7 rebonds par match.