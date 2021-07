JO 2021 Basket - EN DIRECT : France-République tchèque : Les Bleus prennent le large... Fournier encore au four et au moulin...

Hello from downtowwwwwn. On est reparti pour un tour avec les Bleus de Vincent Collet, qui affrontent la République tchèque, pour leur deuxième match des JO. Si l'affiche paraît moins alléchante que face aux Etats-Unis, qu'on a laminé (petit rappel utile), le sélectionneur a fait de cette rencontre la plus importante de la série. Et, oui, on est comme ça, nous Français, on ne s'enflamme jamais après une grosse victoire...

>> Une rencontre à suivre dès 13h45 en notre compagnie