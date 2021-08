C’est la rentrée pour 100% Lille, le podcast entièrement consacré à l’actualité du Losc. Dans ce premier numéro de la saison, nos quatre spécialistes du club nordiste tirent un premier bilan du début de saison lillois après le succès nordiste dimanche face à Montpellier.

On parlera aussi du début de saison de Jocelyn Gourvennec en se demandant ce qu’apporter le nouvel entraîneur des champions de France depuis son arrivée il y a deux mois. Enfin, dans la troisième partie du podcast, on reviendra sur le tirage au sort de la Ligue des champions et sur le groupe un peu bizarre dans lequel est tombé le Losc.

Tous les lundis après-midi

Le concept de ce podcast 100 % Lille ? Quatre journalistes sportifs lillois (La Voix du Nord, 20 Minutes et Wéo) derrière un micro pour débattre de l’actualité du Losc. Une émission audio proposée chaque lundi à partir de 14 heures sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.). Et une diffusion télé sur la chaîne Wéo le lundi (16 heures, 23 heures) et le mercredi