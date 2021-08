Des sourires dans tout Marseille. L'Olympique de Marseille s’est imposé samedi soir 3 buts à 1 contre l'AS Saint-Etienne, lors de la 4e journée de Ligue 1, dans un stade Vélodrome en folie. Après un début de saison plutôt positif, une victoire et un nul avant le match interrompu à Nice, les Marseillais ont livré une superbe prestation aux 55.000 spectateurs présents pour ce deuxième match de la saison à domicile.

« C’était un match très intense au Vélodrome. On a joué avec convictions, on a attaqué pendant 90 minutes, on a fait plaisir aux gens. On aurait pu marquer un but de plus mais on s’est fait rattraper en première mi-temps. On a envie de défendre une certaine idée du football, avec le temps on deviendra meilleur et on essaiera de tendre vers cet idéal », s’est satisfait Jorge Sampaoli, l’entraîneur de l’OM en conférence de presse.

« Offrir le meilleur »

La communion entre joueurs et supporters à l’issue du match est le symbole de ce plaisir partagé. Avec une ouverture du score de Mattéo Guendouzi dès la 23e minute, sur une action reflétant la philosophie du coach Argentin : une contre-attaque rondement menée en passant par les côtés avant un centre

Le deuxième but de Gerson (51e), autre recrue de ce mercato estival, vient d’ailleurs du même genre d’action. « Les supporters sont partis heureux chez eux, avec le match qu’ils ont vu. L’équipe maintient une même ligne de conduite, qu’ils gagnent ou qu’ils perdent, toujours avec cet idéal. Offrir le meilleur, à la différence de Nice qui essaye de défendre à tout prix, nous avons offert 90 minutes d’émotions », a taclé Jorge Sampaoli.

« Je prends énormément de plaisir sur le terrain »

90 minutes d’émotions ponctuées par le 3e but, en quatre matchs d’Under, une première depuis 10 ans après Payet (2013) et Balotelli (2019), selon Opta. Comme un clin d’œil à ce renouvellement de l’effectif en profondeur de l’effectif, le turc a gratifié le Vélodrome d’une spéciale Thauvin en enroulant le ballon de son pied gauche dans le petit filet opposé.

Ou le retour au plus haut niveau de Dimitri Payet, distillant autant de caviars que de sourires. « C’est ce que j’aime, mettre les partenaires dans les meilleures conditions possibles, je prends énormément de plaisir sur le terrain et je suis heureux. C’est toujours mieux de jouer avec des vrais joueurs », a savouré le numéro 10 un brin chambreur.

« Une équipe qui doit encore se renforcer »

Et Dimitri Payet devrait avoir l’occasion de délivrer d’autres passes décisives puisque pour Jorge Sampaoli, son équipe va encore s’améliorer. « Nous avons continué à solidifier cette idée que j’ai du foot, avec une équipe nouvelle. Nous avons une équipe qui doit encore se renforcer, il y a une préparation à faire avec l’équipe, c’est vers ce type de football que nous allons, en s’améliorant avec le temps », a-t-il prévenu.

Surtout que le milieu de terrain Amine Harit est arrivé à Marseille samedi soir pour passer sa visite médicale en provenance de Schalke 04. Et un numéro 9 pourrait aussi arriver avant la clôture du mercato, mardi soir.