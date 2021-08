OM – ASSE EN DIRECT : Le match s'est rééquilibré à la pause… Suivez le match avec nous

Salut à toutes et à tous et bienvenue sur 20 Minutes pour suivre cette rencontre du samedi soir entre l'Olympique de Marseille et l'AS Saint-Etienne. Comme depuis le début du retour des supporters dans les stades, l’ambiance s’annonce folle à Marseille avec 60.000 spectateurs attendus pour cette 4e journée de Ligue 1. Beaucoup de questions, aussi, sur le jeu proposé par l’OM, après un début de saison encourageant, puis deux derniers matchs, dont celui de Nice de dimanche dernier finalement interrompu, plus poussifs. Le retour de Pol Lirola, arrivé de la Fiorentina cette semaine, devrait dynamiser le côté droit olympien. Mais les Marseillais devront encore faire sans numéro 9 avec l’absence de Milik. Les Verts, eux, n’ont toujours pas gagné depuis le début de la saison avec trois nuls en trois matchs.

> Suivez cette rencontre en direct avec nous à partir de 20h45