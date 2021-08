Les heures et les jours passent sur la planète mercato et Kylian Mbappé​ est toujours un joueur du Paris Saint-Germain. L’international français continue de jouer le jeu : en dépit des rumeurs qui l’envoient au Real Madrid, il continue de s’entraîner avec le groupe et ce samedi de veille de match à Reims ne déroge pas à la règle. Il a même été aperçu en train de donner une accolade à Leonardo au moment d’entrer sur la pelouse du Camp des Loges, ce qui a évidemment été sujet à interprétation de l’autre côté des Pyrénées.

C’est qu’il semblerait qu’on perde patience, à Madrid. C’est du moins ce que croit savoir Le Parisien, qui révèle samedi que les Merengue auraient envoyé un ultimatum au PSG dans le dossier Mbappé. En gros, soit l’affaire est bouclée ce week-end, soit le Real abandonne la piste et attend un an de plus. Les dirigeants madrilènes estiment que la trêve internationale et les rassemblements en équipe nationale à partir de lundi rendront les choses compliquées.

Bras de fer et partie de poker

Pour rappel, le club espagnol a transmis une deuxième offre de 170 millions d’euros + 10 euros de bonus, que Paris snobe depuis deux jours. Paname en veut plus, le Real dit ne pas pouvoir aller beaucoup plus haut et exige que les discussions s’accélèrent. Le bras de fer bat son plein et il est à ce stade bien difficile d’en prédire l’issue.