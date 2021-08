Et si la nouvelle proposition du Real Madrid pour Kylian Mbappé était la bonne ? Après avoir essuyé un premier revers en début de semaine pour une offre à 160 millions d’euros, les dirigeants merengue sont revenus à la charge, jeudi, avec quelques pépètes en plus sur la table. Selon plusieurs médias, le PSG se voit proposer 170 millions d’euros nets pour son attaquant, + 10 millions en bonus, pour atteindre un montant total de 180 millions d’euros.

Paris n’a pas validé l’offre mais s’y est cette fois montré sensible, si bien que le vice-champion de France a cette fois accepté d’ouvrir les négociations avec le Real. De quoi ravir les journaux espagnols, de plus en plus optimistes au sujet de l’arrivée de la star française.