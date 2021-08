Qu’y a-t-il de plus pénible qu’un tirage au sort, qu’il concerne la Ligue des champions ou la Coupe d’Ariège de quidditch ? Les réactions au tirage bien sûr, aussi prévisibles que la pluie au Pays basque. Invité à s’exprimer ce jeudi soir sur le groupe A réservé à son PSG, accompagné de Manchester City, du RB Leipzig et du Club Bruges, Nasser Al-Khelaïfi a sans surprise ouvert à fond le robinet d’eau tiède.

« C’est la meilleure compétition de clubs du monde, si on veut aller loin, on a besoin de gagner chaque match, a théorisé le président parisien au micro de BeIN Sports. City est l’un des meilleurs clubs du monde, mais on va travailler pour être prêts. » Avec ou sans Kylian Mbappé, qui viendrait de se refaire l’intégrale de Un, dos, tres en VO tellement il lui tarde de rejoindre le Real Madrid ?

Sur Mbappé : « On ne va pas changer »

« J’ai été très clair, on a toujours été très clairs, a martelé « NAK ». On ne va pas chaque fois répéter, on ne va pas changer. » Reste à savoir si le dirigeant parisien renvoie à ses propos de début juin dans L’Equipe - « Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre »- ou à ceux tenus mercredi par Leonardo, beaucoup moins radicaux et qui entrouvraient une porte de sortie à son jeune attaquant hispanophile…

On sera vite fixés, alors que le Real aurait dégainé une deuxième offre de 180 millions d’euros, selon plusieurs médias, et que le mercato s’achève mardi prochain à minuit. D’ici là, on ne devrait pas voir Cristiano Ronaldo rejoindre son vieux rival Lionel Messi au Parc. Al-Khelaïfi indique qu’« il n’y a pas de discussions » avec CR7, aussi pressé de quitter la Juventus que Mbappé le PSG.

En revanche, il n’est pas impossible que la recrue vedette argentine de Paris retrouve le Portugais cette saison, mais dans le camp d’en face, en C1, si les discussions entre Ronaldo et Manchester City aboutissent.