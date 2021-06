Pochettino, Mbappé, Al-Khelaïfi, un trio parti pour durer ? — Franck Fife / AFP

Kylian Mbappé ? « Se queda ». C’est le sens de la sortie de Nasser Al-Khelaïfi, qui passe en revue l’actualité du PSG dans une interview donnée à L’Equipe. « Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre », assure le président du club parisien, alors que l’avenir de l’attaquant international de 22 ans, sous contrat jusqu’en juin 2022 et courtisé entre autres par le Real Madrid, reste incertain.

« Il a tout ce qu’il faut pour prolonger ici », poursuit le Qatarien, au sujet d’un joueur « qui gagnera le Ballon d’Or pendant des années, j’en suis sûr à 100 % ». Après avoir déjà prolongé Neymar, Nasser promet que « ça avance bien » sur le terrain des négociations, avec juste un petit avertissement dans ce brossage de poils en règle : « S’il veut décider qui on recrute ou pas, ça, ce n’est pas possible. »

Pochettino « totalement impliqué »

Le patron du vice-champion de France, derrière Lille – « je ne parle pas d’échec » – balaie par ailleurs l’hypothèse d’un départ prématuré de son entraîneur Mauricio Pochettino, débarqué de Tottenham l’hiver dernier. « J’ai eu deux réunions avec Pochettino, deux ou trois heures à chaque fois. Il ne m’a jamais dit qu’il voulait partir. » Le président parisien évoque un technicien argentin « totalement impliqué », qui « échange presque tous les jours avec Leonardo [le directeur sportif] à propos du mercato, des joueurs, etc. ».

« Pour lui comme pour Mbappé, des gens essaient de nous perturber. Mais on est ensemble. Personne ne nous divisera en agissant ainsi. » Toi et moi contre le monde entier, c’est vieux comme le monde, mais la recette fonctionne toujours.