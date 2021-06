Thomas Tuchel, pas peu fier après la finale de la Ligue des champions remportée par Chelsea face à Manchester City, le 29 mai 2021 à Porto. — Dave Shopland / BPI / Sipa

Un licenciement peut avoir du bon, parfois. Prenez Thomas Tuchel. L’entraîneur allemand a prolongé ce vendredi de deux ans, jusqu’en 2024, son contrat avec Chelsea, qu’il a mené au titre en Ligue des champions après avoir pris les rênes de l'équipe londonienne en milieu de saison. Lorsqu’après son renvoi du PSG, officialisé à Noël, Tuchel a rejoint un mois plus tard les Blues, doté d’un contrat de 18 mois, Kanté et ses coéquipiers végétaient à la neuvième place de la Premier League.

Contract extension to June 2024 for Thomas Tuchel. 👇💙 — Champions of Europe 🏆 (@ChelseaFC) June 4, 2021

Sous l’autorité du technicien de 47 ans, les coéquipiers de Thiago Silva, autre ancien Parisien, ont remporté la C1 en battant Manchester City en finale (1-0), terminé quatrième du championnat d’Angleterre, et accédé à la finale de la Coupe d’Angleterre, perdue 1-0 contre Leicester. Ils n’ont concédé que cinq défaites sur les 30 matchs durant lesquels l’ancien technicien de Mayence et du Borussia Dortmund a été sur le banc.

« Très heureux de faire partie de la famille Chelsea »

« Je ne peux rêver meilleur moment pour prolonger mon contrat », a déclaré Tuchel dans un communiqué publié par son club. « Je suis très heureux de faire partie de la famille de Chelsea ».

« Nous sommes évidemment extrêmement heureux de conserver Thomas pour deux années supplémentaires et nous attendons avec impatience d’autres réalisations dans les saisons à venir », a déclaré Marina Granovskaia, la directrice générale de Chelsea.

« Nous ramener dans le Top 4 était crucial, et nous ne pouvions être plus heureux qu’avec notre succès en Ligue des champions qui a couronné une remarquable saison », a souligné la dirigeante russo-canadienne. Pendant ce temps, à Paris, on rit jaune.