20h00 : Salut la famille ! Ça faisait très longtemps que je ne vous avais pas retrouvés pour un live sur le site, ça fait bien plaisir. J’espère que vous êtes au taquet parce qu’ici on est bouillant. Alors que pourtant, bon, ce n’est pas non plus l’affiche du siècle, mais il y a quand même deux-trois trucs qui peuvent nous intéresser. L’état de forme de NG par exemple. Quoi qu’il en soit, installez-vous confortablement, je mange un morceau et on se retrouve d’ici une grosse vingtaine de minutes. See you !