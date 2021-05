Blessé, Thiago Silva a dû quitter la pelouse du stade du Dragon avant la fin de la première mi-temps, samedi en finale de la Ligue des Champions. — Carl Recine / AP / Sipa

Il est sorti blessé dès la 38e minute de la pelouse du stade du Dragon mais peu importe. Thiago Silva a enfin remporté la Ligue des Champions, samedi soir avec Chelsea, à l’issue de la finale contre Manchester City en finale à Porto (1-0) . « Je ne pouvais pas continuer, a reconnu le défenseur brésilien. Dans un match de ce niveau, il faut être à 110 % et je n’étais plus qu’à 70 %. »

Silva a vite eu une pensée pour son ancien club de 2012 à 2020. « Avec toute la pression que j’ai eue au PSG pour gagner cette coupe, les gens cherchaient un coupable. À chaque fois c’était moi, c’est dommage, j’ai tout donné pour le club », a-t-il déclaré au micro de la chaîne RMC.

« Je serai toujours Rouge et Bleu »

« J’espère qu’ils l’auront [la C1], je serai toujours Rouge et Bleu », a toutefois ajouté le joueur de 36 ans, finaliste malheureux l’an dernier avec Paris contre le Bayern Munich.

Pour Silva, ce sacre européen est « le moment le plus important de [sa] carrière » : « C’est inoubliable, je suis très content, c’est le moment aussi d’avoir de la reconnaissance pour tout ce qu’a fait Paris pour moi ».

Ce triomphe européen, Chelsea et Silva le doivent beaucoup à Thomas Tuchel, son entraîneur au PSG de 2018 à 2020, limogé par le club parisien en décembre dernier et rapidement relancé par Chelsea. « On ne comprend pas des fois ce qui se passe dans nos vies », a lâché Thiago le fataliste. « Il a tout changé, la mentalité de l’équipe », a-t-il expliqué à propos de Tuchel, avant de rendre hommage à Franck Lampard, le précédent entraîneur des « Blues ».