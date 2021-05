Mauricio Pochettino — J.E.E

Comme un boomerang jeté de Londres à Paris, Mauricio Pochettino va-t-il terminer sa course dans son ancienne demeure ? Selon plusieurs sources britanniques plutôt solides, l’entraîneur du Paris Saint-Germain serait en contact avec Tottenham pour retrouver le banc qu’il a quitté en 2019 après une rouste monumentale contre le Bayern en Ligue des champions.

Plus que la nostalgie, c’est, nous apprend The Athletic, la déception qui le motive à quitter le navire. « Si Pochettino a apprécié la chance de travailler dans un club d’élite, il a trouvé que son rôle à Paris était moins puissant que celui qu’il a tenu chez les Spurs pendant cinq ans et demi aux côtés de Levy. » Poche aurait en outre rencontré les mêmes soucis avec sa direction que Thomas Tuchel et, confirme Sky Sports, serait donc en contact avec le patron des Spurs.

Des entraîneurs sur le marché

Rien n’est encore fait puisque se pose la question de l’engagement du coach argentin auprès du Paris Saint-Germain. Son contrat court jusqu’en 2022 (avec un an en option) et le PSG n’a pas l’intention de le laisser partir. Tous les journaux, anglais comme français, pointent du doigt un dossier compliqué. Même si dans l’absolu, avec des Zidane, Conte et Allegri sur le marché, on a connu pire période pour libérer un entraîneur.