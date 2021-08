On n’arrête plus le Stade Rennais dans sa folie dépensière. Après avoir déjà investi plus de 70 millions d’euros l’été dernier, le club breton se montre une nouvelle fois très actif durant ce mercato. A quelques jours de la fermeture du marché des transferts, les Rouge et Noir ont officialisé ce jeudi l’arrivée du milieu de terrain croate Lovro Majer. Agé de 23 ans, le joueur du Dinamo Zagreb s’est engagé pour cinq saisons avec le club breton.

Pour s’attacher les services du jeune international croate, considéré comme le nouveau Luka Modric dans son pays, le Stade Rennais a déboursé environ 12 millions d’euros (hors bonus). Une jolie somme qui s’ajoute aux 50 millions déjà claqués depuis le début de l’été pour signer Badé, Sulemana, Santamaria et Meling, faisant de Rennes le club le plus dépensier de Ligue 1 lors de ce mercato devant le PSG.

Une « qualité de passe et un sens du jeu », selon Florian Maurice

Formé au Dinamo Zagreb, Lovro Majer a découvert le monde professionnel au Lokomotiva Zagreb avant de retourner dans son club formateur avec qui il a remporté trois championnats d’affilée. Le milieu gaucher viendra apporter sa technique dans l’entre-jeu rennais.

« C’est un milieu de terrain, 8 ou 10, plutôt créatif qui pourra amener, de par sa qualité de passe et son sens du jeu, des choses que l’on n’a peut-être pas forcément aujourd’hui », estime dans un communiqué Florian Maurice, directeur technique du Stade Rennais.