Plus le temps passe et plus on s’éloigne du regrettable départ de Kyky qui – ça fait beaucoup de « qui » - nous priverait de voir le trio Messi, Neymar, Mbappé en action. Mieux, les dernières déclarations de Mauricio Pochettino en conférence de veille de déplacement à Reims laissent entendre que la M&Ms (ou Eminem​, c’est selon) sera « sûrement » présente dans le groupe parisien dimanche.

« Nous n’avons pas encore donné le groupe » mais les membres du trio magique seront « sûrement parmi les convoqués, on verra s’ils peuvent jouer d’entrée de match », a dit le technicien argentin en conférence de presse de veille de match.

Mbappé « a bien travaillé »

Pochettino a assuré que Mbappé ne lui avait pas dit vouloir quitter le PSG pour le Real Madrid. Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, a rappelé au tirage au sort de la Ligue des champions, jeudi, que son club n’avait pas changé d’avis et voulait garder Mbappé.

« Kylian a très bien travaillé à l’entraînement comme d’habitude », quant à sa situation contractuelle, « notre président et notre directeur sportif ont été clairs sur la position du club », a-t-il ajouté.