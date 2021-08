La Ligue 1 n’avait jamais été autant suivie dans le monde avant ce dimanche soir. En Espagne, comme ailleurs, on a bien entendu scruté les premiers pas de Lionel Messi sous le maillot du PSG à Reims (0-2). Mais à Madrid, c’est surtout la prestation de Kylian Mbappé, auteur des deux buts du match, qui a retenu l’attention. Pour un joueur qui ne cache pas ses envies d’ailleurs, de Real en particulier, on a déjà vu plus boudeur que ce Kyky-là.

2 - Kylian Mbappé a marqué ses 2 derniers buts de la tête avec Paris (contre Brest et Reims), soit autant que lors de ses 132 premiers buts avec le PSG toutes compétitions confondues. Casque. pic.twitter.com/ne209Hhhz3 — OptaJean (@OptaJean) August 29, 2021

Détendu avant le match, complètement impliqué pendant, l’international français a partagé son bonheur avec ses coéquipiers et devant les supporteurs parisiens après son coup de boule de la 15e minute, sur un caviar de Di Maria. Très remuant à la pointe de l’attaque, auteur de quelques accélérations fatales « made in Bondy », il s’est montré opportuniste à la réception d’un nouveau bon centre, d’Hakimi cette fois, pour achever le suspense peu après l’heure de jeu.

Au vu de sa soirée à Auguste-Delaune, difficile d’imaginer Mbappé plier les gaules et quitter la capitale d’ici mardi minuit et la fin du mercato. Même si le Real Madrid peut encore hausser son offre actuelle d’un montant total de 180 millions d’euros, pour un joueur certes hors normes, mais auquel il ne reste qu’une année de contrat…

Pochettino offensif

« Kylian est notre joueur, a lâché l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino sur Amazon Prime Video après la rencontre, façon Touchez pas au grisbi. Vous savez que l’industrie du foot est remplie de rumeurs. Notre président [Nasser Al-Khelaïfi] et notre directeur sportif [Leonardo] sont très clairs, il est avec nous. Je suis très heureux d’avoir Kylian, l’un des joueurs les plus importants dans le monde. C’est un cadeau de l’avoir avec nous. »

Donc c’est bon ? Mbappé va rester à Paris et y former une association de mangemorts pour les autres défenses de L1, avec Neymar et Messi, qu’il a systématiquement cherché après l’événement planétaire qu’a représenté l’entrée en jeu de la Pulga ?

On n’y mettrait pas notre main à couper. Parce que l’on parle de foot, un sport dans lequel un Cristiano Ronaldo s’engage à Manchester United lorsqu’on l’attend à City, et où un Lionel Messi finit par quitter précipitamment le Barça alors qu’on s’attendait à le voir batifoler au Camp Nou jusqu’à 40 piges bien tassées.

D’ailleurs, interrogé sur l’avenir à très court terme de l’attaquant français, Marquinhos s’est montré quant à lui très prudent. « Comment on peut savoir ? a glissé le capitaine du PSG, toujours sur Amazon Prime Video. On n’essaie même pas de lui demander. Il a ses objectifs. Nous, on veut vraiment qu’il reste. Si c’est le cas, il va beaucoup nous aider. » Heureusement pour les nerfs des dirigeants, joueurs et supporteurs du PSG comme du Real, le mercato va bientôt fermer.