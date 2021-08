Mauricio Pochettino a tranché, Kylian Mbappé fait bien partie du groupe convoqué ce dimanche pour le déplacement à Reims pour les grands débuts de Leo Messi en Ligue 1. Quoi qu’il advienne d’ici la fin du mercato, et sauf retournement de situation de dernière minute, avec un accord PSG-Real au sujet du transfert du numéro 7 parisien vers la capitale espagnole, l’histoire retiendra donc que les fans de foot auront eu le droit de voir au moins une fois dans leur vie le trio Neymar-Messi-Mbappé en action.

Après avoir reçu une deuxième offre madrilène à hauteur de 170 millions d’euros (+ 10 de bonus) à laquelle il n’a pas encore répondu, le PSG campe sur ses positions et la convocation de la mobylette de Bondy à Reims semble être un signal négatif envoyé à Florentino Perez, le président Merengue. « Kylian travaille très bien, comme d’habitude. Notre président et le directeur sportif ont déjà communiqué par rapport à cette situation », a affirmé l’entraîneur du PSG, samedi, lors de la conférence d’avant-match.

Messi-Mbappé titu', Neymar sur le banc ?

Si une titularisation de l’ancien Monégasque dimanche soir ne suffira évidemment pas à mettre fin au feuilleton Mbappé au Real, cela indique cependant que le dossier ne semble pas en passe d’être résolu dans les heures à venir. Mais la petite victoire madrilène sur la pelouse du Betis conjuguée au mutisme des attaquants merengue pourrait pousser Carlo Ancelotti et son président à revenir à la charge pour Kyky avant le 31 août 23h59. En attendant, si L'Equipe annonce que Neymar devrait débuter sur le banc en Champagne, le quotidien sportif croit savoir que Messi et Mbappé pourraient être alignés tous les deux sur le front de l’attaque aux côtés d’Angel Di Maria. Profitons-en donc au maximum, qui sait si on reverra une telle association de notre vivant.