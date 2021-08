Thomas Tuchel a dû être partagé, samedi soir, après le match nul héroïque (1-1) arrachés par les siens, en infériorité numérique pendant une mi-temps, sur la pelouse de Liverpool. Partagé parce que si l’ancien entraîneur du PSG pouvait être fier de la seconde période de ses joueurs, il n’a pu que constater la sortie de N'Golo Kanté sur blessure, après un choc avec Sadio Mané.

Les images sont certes supportables, mais la manière dont le milieu de terrain français a pris tout le poids du Sénégalais sur sa cheville ne laisse augurer rien de bon. D’autant que l’ancien Caennais avait déjà reçu un choc sur cette même cheville la semaine passée contre Arsenal. Kanté a bien essayé de revenir sur la pelouse, mais la douleur était trop vive et Tuchel a dû le remplacer par Kovacic à la pause.

Kanté, incertain pour le rassemblement à Clairefontaine

« Il est blessé. Il a raté le match d’Arsenal à cause d’une douleur à la cheville et d’une inflammation, mais ce n’était évidemment rien de grave car il était de retour à l’entraînement et il a commencé (face à Liverpool). Mais un joueur adverse est tombé sur sa cheville, l’a encore tordue, et lui a fait ressentir une douleur similaire à celle ressentie avant le match à Arsenal. Il n’avait pas la force pour accélérer et nous avons dû le faire sortir », a expliqué le coach de Chelsea après la rencontre.

Une mauvaise nouvelle pour Didier Deschamps et l'équipe de France, qui se réunissent dès lundi à Clairefontaine dans le cadre des trois matchs éliminatoires à la Coupe du monde 2022 (le 1er septembre face à la Bosnie, le 4 en Ukraine et le 7 face à la Finlande). Le joueur va passer des examens médicaux ce dimanche afin de savoir s’il peut ou non retrouver le groupe France, deux mois après l’élimination en 8es de finale de l’Euro contre la Suisse.