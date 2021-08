Equipe de France : Didier Deschamps appelle quatre nouveaux mais laisse Giroud sur le bord de la route... Revivez la liste de DD

14h35: Fin de la conf de DD.

On va essayer de débriefer ça rapido. Déjà, deux gros point. Olivier Giroud n'est pas là comme prévu, mais il n'est pas non plus hors course. Et le second, les nouveaux. Veretout, Diaby, Hernandez, Tchouaméni renforcent les Bleus, et c'est plutôt pas mal. On est heureux d'avoir enfin Théo avec nous, et Veretout qui le mérite bien aussi.