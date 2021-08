Les superstars du PSG, Lionel Messi et Neymar, ont été dispensées du déplacement à Brest, ce vendredi à 21h, par l’entraîneur Mauricio Pochettino, qui a en revanche appelé pour la première fois de la saison Marquinhos, Angel Di Maria, Gianluigi Donnarumma et Marco Verratti.

La « Pulga » et « Ney » sont les deux principaux absents de la liste annoncée par le club dans la matinée, où Sergio Ramos ne figure pas non plus. Les deux anciens complices du FC Barcelone poursuivent leur travail de préparation physique, entamé il y a une semaine pour l’Argentin. Celui-ci jouera ses premières minutes comme Parisien quand il sera « dans les meilleures conditions », a fait savoir Pochettino.

Rendez-vous à Reims

L’événement, très attendu, pourrait intervenir à Reims dimanche 29 août, juste avant la trêve internationale. Neymar, lui, est revenu au centre d’entraînement du PSG le 6 août, en même temps que Marquinhos, Paredes et Di Maria, qui ont joué comme lui la finale de la Copa América le 11 juillet.

De ce groupe-là, seuls « Marqui » et « Fideo » ont été convoqués pour se rendre dans le Finistère. Pablo Sarabia, buteur en sortie de banc la semaine passée contre Strasbourg (victoire 4-2), n'a pas été retenu pour le déplacement à Brest. Vainqueurs de l’Euro avec l’Italie, Verratti et Donnarumma apparaissent en revanche dans la liste.

Premier match pour Donnarumma ?

La présence de l’ancien gardien de l’AC Milan, l’une des recrues phares de l’été parisien, relance le suspense autour du nom du titulaire dans les cages à Brest. Depuis le début de saison, c’est le Costaricien Keylor Navas qui occupe le poste.

« Si Donnarumma est dans le groupe, c’est que la probabilité qu’il joue existe », a déclaré jeudi Pochettino. En attaque, moins de mystère : le technicien devrait aligner Kylian Mbappé et Mauro Icardi, dans la quête d’un troisième succès en autant de matches de Ligue 1. Le retour des défenseurs Ramos (mollet) et Colin Dagba (cheville) est attendu par le PSG après la trêve internationale, soit mi-septembre.