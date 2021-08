Carlo Ancelotti ne pouvait pas vraiment rêver meilleur cadeau de bienvenue. Pour la première journée du championnat espagnol, le Real Madrid est allé largement gagner 4-1 samedi sur la pelouse d’Alavés. Et l’artisan de cette victoire n’est autre que Karim Benzema. Avec un doublé, dont un but magnifique, le capitaine du soir a su accueillir de la meilleure manière son nouvel entraîneur.

L’avant-centre international français a donc débuté la saison 2021-2022 comme il a fini la précédente : avec un superbe doublé. Il a d’abord envoyé d’une reprise de volée une géniale talonnade d’Eden Hazard au fond des filets (48e), avant de conclure en deux temps un déboulé de Fede Valverde (62e). Entre-temps, le défenseur central Nacho a repris du droit un centre de Luka Modric après un corner (56e), et Vinicius, de la tête en fin de match (90e+3), a scellé le premier large succès des Madrilènes.

Des errements défensifs

Le seul bémol du récital merengue : cette passe trop molle adressée par Militao en retrait à Courtois, qui a forcé le gardien belge à commettre une faute dans sa surface. Un penalty transformé par Joselu (65e). Quelques errements défensifs qui n’ont rien de rassurant en début de saison, surtout au vu du seul renfort enregistré cet été : David Alaba. Raphaël Varane, dont le transfert à Manchester United a été officialisé ce samedi, et Ramos, parti au PSG, vont laisser un vide qui mettra du temps à être colmaté dans la « Maison blanche ».

Car le rideau blanc avait déjà donné des sueurs froides à son entraîneur en première période, sur cette reprise difficile de Joselu (22e) par exemple, ou sur cette tentative de Luis Rioja qui a frôlé la barre transversale de Courtois (38e). Le technicien italien devra donc trouver le temps de corriger ces failles défensives.

La bonne entente Benzema-Hazard

La bonne nouvelle pour les supporters merengue est donc plutôt à chercher du côté de leur trio offensif. Samedi, Benzema s’est déjà affirmé comme le leader de l’attaque, lui qui a fini 2e meilleur buteur de la dernière Liga (avec 23 buts, à égalité avec Gerard Moreno et derrière Lionel Messi, 30 buts). Si les attaquants blancs ont donné l’impression de se marcher sur les pieds dans l’axe en première période, les combinaisons entre le Français et le Belge Eden Hazard ont donné un bel aperçu de ce que pourra donner leur duo au pic de la saison. Le moins en vue des trois a été Gareth Bale. Mais le Gallois a été volontaire et investi, et a longuement célébré le but du 3-0 en enlaçant Benzema, tout sourire.

C’est donc une première victoire encourageante pour Carlo Ancelotti avant l’entrée en lice ce dimanche du champion d’Espagne en titre, l’Atlético Madrid, sur la pelouse du Celta Vigo (17h30). Le FC Barcelone, privé de Messi, jouera lui à 20 heures au Camp Nou face à la Real Sociedad.