Ce n’est un secret pour personne, Florentino Pérez rêve d’un retour de José Mourinho sur le banc du Real Madrid. Et selon The Telegraph, le boss de la maison blanche a tenté le coup avant de finalement nommer Carlo Ancelotti sur le banc laissé vide par Zinédine Zidane. Selon le quotidien britannique, le Portugais a été contacté de manière informelle la semaine dernière puis le week-end par les dirigeants du Real, signe que le Mou était une cible prioritaire à leurs yeux malgré son passage raté à Tottenham.

