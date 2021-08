Omar da Fonseca​ peut se vanter d’être le plus grand fan parisien de Lionel Messi, ce titre lui revient de droit après ce qu’il a fait en mondiovision à l’occasion de la présentation de son compatriote au Parc des Princes. Juste après que l’attaché de presse du PSG a sifflé la fin de la récréation et libéré Leo de la montagne de questions qui s’imposaient à lui, le consultant de beIN Sports s’est mis à scander le nom du nouveau crack parisien, exhortant même les autres journalistes à le suivre. Du grand Omar.

Dans la foulée, Da Fonsca a été aperçu avec Messi dans les escaliers à la sortie de l’auditorium. Il lui a donné sa carte de visite et il lui a dit qu’il le suivrait quoi qu’il arrive. Blague à part, le numéro 30 du PSG a l’air bien intrigué, et il y a de quoi. Et encore, ce n’est que le début, Leo.