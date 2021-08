Lionel Messi portera bien le maillot du PSG et devrait fouler la pelouse du Vélodrome le 24 octobre prochain. Joueur exceptionnel, archétype du footballeur génial, Lionel Messi suscite l’admiration des passionnés et amoureux du ballon rond, nombreux à supporter l'OM.

Fan de Messi et supporter marseillais, expliquez-nous comment votre cœur et votre raison composent avec son arrivée dans le club de la capitale. Position schizophrénique ? Déception ? Indifférence nouvelle pour ce joueur ? Que vont devenir vos vieux maillots de la «pulga» ? Quel accueil au Vélodrome le 24 octobre prochain ? Et s’il marque un doublé ? Quelle place occupe désormais Lionel Messi dans le panthéon de vos joueurs favoris ?

On attend vos témoignages et réactions dans le formulaire dédié à cet effet. Merci par avance.