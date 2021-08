Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

En ce mois d’août, l’exécutif se retrouve une fois de plus sous pression dans la lutte contre le coronavirus. Le Conseil de défense sanitaire a ainsi un menu particulièrement chargé ce mercredi, à 11 heures. Présidé par Emmanuel Macron en visioconférence depuis Brégançon dans le Var, il traitera de la flambée des cas aux Antilles, de la vigilance dans le Sud, du pass sanitaire et aussi de l’évolution de la vaccination. Jean Castex y assistera depuis Carcassonne, où il vient visiter le Centre hospitalier. Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, se connectera depuis la Guadeloupe, où il s’est envolé mardi. Olivier Véran (Santé) rejoint lui le chef de l’Etat au Fort de Brégançon avant de se rendre à son tour en Martinique jeudi.

Des troncs calcinés, du bétail agonisant, asphyxié, et des villages encerclés par la fumée tandis que les collines alentours rougeoient…. Les images qui circulent sur les réseaux sociaux montrent la violence des incendies qui ravagent depuis lundi le nord de l’ Algérie. Le bilan est surtout terrible et il n’est malheureusement que provisoire. Au moins 42 personnes ont perdu la vie, ont indiqué mardi les autorités, évoquant des feux « d’origine criminelle » attisés par un épisode de canicule. L’Algérie connaît en effet un été marqué par une raréfaction de l’eau et les services météorologiques prévoient des températures allant jusqu’à 47 degrés.

Les supporters et les dirigeants du club vont pouvoir arrêter de se pincer pour y croire : Lionel Messi est bien un joueur du Paris Saint-Germain. Le club a officialisé mardi dans la soirée l’arrivée de la superstar argentine, qui a signé un contrat pour deux saisons, avec une année supplémentaire en option. La « Pulga » va porter le numéro 30, celui qu’il avait à ses débuts en professionnel avec le FC Barcelone entre 2004 et 2006. Et pour être bien sûr que l’on arrête effectivement de se pincer tant l’information relevait encore du fantasme il y a à peine 15 jours : à son arrivée dans l’après-midi à l’aéroport du Bourget, l’attaquant avait revêtu un tee-shirt « Ici, c’est Paris ». Il ne reste plus qu’à trouver un nouveau slogan… «Paris est Messi» ?